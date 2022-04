Safran voit son chiffre d'affaires bondir de 17% au 1er trimestre

Le groupe Safran a publié un chiffre d'affaires de 4,071 milliards d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 22% par rapport à la même période l'année dernière (+17 % en organique), conformément à ses objectifs et malgré les incertitudes qui planent sur le trafic aérien en Chine, sur les retombées du conflit russo-ukrainien ou sur les tensions dans la chaîne d'approvisionnement.



Sur l'activité Propulsion, le chiffre d'affaires progresse de 18,8 %, principalement du fait des activités de services pour moteurs civils, en hausse de 52,9 % (en dollars) grâce à une forte contribution des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et, dans une moindre mesure, aux contrats de service et aux ventes de pièces de rechange pour les moteurs de forte puissance. Les livraisons de moteurs civils ont augmenté grâce aux moteurs LEAP, dont la hausse dépasse la baisse des volumes de CFM56 et de moteurs de forte puissance. Safran rappelle par ailleurs que les livraisons de moteurs SaM146 sont arrêtées à cause des sanctions visant la Russie. Les livraisons de moteurs CFM ont atteint 254 unités (239 LEAP et 15 CFM56) au 1er trimestre, contre 214 (188 LEAP et 26 CFM56) à la même période l'an dernier.



Safran annonce aussi que le chiffre d'affaires de sa branche Aircraft Interiors enregistre une forte progression sur le trimestre (29,4 %) grâce à une base de comparaison favorable au 1er trimestre 2021. Mais les activités Seats et Cabin (galleys et toilettes) progressent pour la première monte comme pour les services, alors que cette activité était particulièrement impactée par la baisse des livraisons d'avions commerciaux chez les grands avionneurs avec la pandémie, en particulier sur le segment de gros-porteurs, ou par une diminution des programmes de rénovation des cabines par les compagnies aériennes.



(Photo © Safran)