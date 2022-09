Safran veut racheter l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales

Safran est entré en négociations exclusives avec Thales dans le but d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques. Cela comprend les entités Thales Avionics Electrical Systems et Thales Avionics Electrical Motors en France (sites de Chatou, Meru et Conflans-Ste Honorine), et les activités de support, de maintenance et de production pour les équipements électriques aéronautiques d'Orlando et Singapour.



Celles-ci sont spécialisées dans la conversion électrique, la génération de puissance et les moteurs électriques pour l'aéronautique civile et militaire. L'activité permettrait ainsi à Safran Electrical & Power d'élargir son portefeuille d'activités de conversion électrique et se développer dans la génération électrique.



Chez Thales, cette activité regroupe près de 600 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros en 2021. En la cédant, le groupe français avance dans stratégie de recentrage sur ses coeurs de métiers.



La transaction devrait pouvoir être réalisée dans le courant de l'année 2023, après consultation des instances représentatives du personnel et approbation des autorités réglementaires.



(Photo © Thales)