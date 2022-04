Safran va travailler sur la propulsion électrique des avions d'Aura Aero

Safran Electrical & Power a signé un accord de collaboration avec Aura Aero pour travailler sur l'architecture et la propulsion électrique de deux de ses aéronefs : l'Integral E et l'ERA (Electric Regional Aircraft).



Pour le programme d'avion biplace de formation Integral E, Safran Electrical & Power fournira le système propulsif du démonstrateur en vol. Il se compose du moteur de 100 kW de puissance ENGINeUS et du système de distribution et de protection GENeUSGRID. Le premier vol est prévu cette année, pour des livraisons à partir de 2023.



Un protocole d'accord a été signé pour l'avion régional électrique de 19 places ERA, afin que Safran Electrical & Power mène les études d'architecture électrique. Elles porteront principalement sur l'architecture propulsive à haute tension continue (qui fournit la puissance aux moteurs) mais aussi sur l'architecture non propulsive (qui alimente les autres systèmes de l'appareil). ERA devrait réaliser son premier vol en 2024 pour une entrée en service en 2027.



« Ces projets correspondent en tout point à nos orientations stratégiques : ils combinent des technologies de rupture, plus électriques et à faible empreinte carbone. Cet accord renforce notre position d'acteur clé dans le domaine de l'électrification des équipements et de la propulsion électrique et hybride », commente Hervé Blanc, Directeur Général de la division Power chez Safran Electrical & Power.



(Image © Aura Aero)