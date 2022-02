Safran va fournir des antennes de poursuite de télémesure à l'US Air Force

Le groupe Safran annonce que sa filiale américaine Safran Data Systems Inc. a été sélectionnée par l'US Air Force pour la fourniture d'antennes de poursuite de télémesure SPARTE 700. Ces antennes de 7,3 mètres seront installées à partir du second trimestre 2023 sur le site D3 du centre d'essais d'Eglin (Floride).



« Nous nous réjouissons que l'armée de l'Air américaine nous ait renouvelé sa confiance. Grâce à ces antennes de télémesure, Safran démontre sa capacité à fournir des équipements innovants qui participent à l'amélioration et à la modernisation des capacités de tests de l'armée pour soutenir des scénarios d'essais en vol toujours plus nombreux et plus complexes » commente Ray Munoz, Président de Safran Data Systems Inc. « Ces dernières années, nous avons considérablement développé nos activités aux États-Unis et nous sommes très fiers de livrer des antennes de télémesure construites, assemblées et testées depuis notre site américain, à Norcross (Géorgie) » a-t-il ajouté.



Safran a déjà livré plus d'une quarantaine d'antennes aux industriels du secteur aérospatial et aux organismes de la défense américaine.



Les antennes SPARTE 700 servent à suivre les télémesures de missiles, de lanceurs ou d'aéronefs. Elles sont équipées d'un positionneur de haute précision, supportant un réflecteur en fibre de carbone et une source tri-bande (L/S/C) dotée d'une technologie de poursuite électronique radiofréquence (RF). Cette dernière offre aux centres d'essais la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les essais en vol de plusieurs plateformes.



