Safran signe un contrat de services pour les nacelles des A330neo de Cebu Pacific

(Singapore Airshow) Cebu Pacific (CEB) a opté pour l'offre de services NacelleLife de Safran Nacelles pour les nacelles de ses Airbus A330-900 (7 exemplaires livrés, 9 en commande).



La compagnie low-cost philippine aura ainsi accès au stock de composants de nacelles de Safran et bénéficiera des services de révision et de réparation de l'OEM grâce à son réseau de stations de réparation. Pour rappel, les nacelles des Trent 7000 sont conçues et produites par Safran Nacelles.



« Nous sommes très fiers de renforcer notre relation avec Cebu Pacific avec ce contrat dédié à leur toute nouvelle flotte d'Airbus A330neo. En tant que concepteur de la nacelle, nos équipes sont pleinement mobilisées pour fournir des solutions de service sur-mesure et de qualité grâce à leur savoir-faire et leurs expertises dans cet équipement. Nous fournissons ainsi un excellent niveau de service depuis nos stations MRO ou nos centres de stocks de composants de nacelles » a déclaré Alain Berger, le Directeur du Support & Services aux clients de Safran Nacelles.



(Photo © Cebu Pacific)