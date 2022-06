Safran Seats propose une solution audio individuelle sans casque

(AIX 2022) Safran Seats va présenter une nouvelle solution audio pour les passagers de classe affaires et première classe lors du salon Aircraft Interiors, qui débute le 14 juin à Hambourg. Baptisée Euphony, elle permet une expérience individuelle et sans casque, donc sans fil.



La solution consiste en deux enceintes intégrées sur chaque côté de l'appuie tête du siège. Assurant un son clair, elle peut également s'adapter en temps réel au contenu audio et au bruit ambiant pour garantir une qualité d'écoute sans gêner les autres passagers.



Euphony a été développé en partenariat avec Devialet, qui fournit les enceintes sur mesure et a apporté son expertise en ingénierie acoustique lors du développement.



La solution sera disponible sur tous les sièges de Safran en classe affaires ou première et a déjà trouvé son client de lancement. Elle entrera ainsi en service en 2023.



(Photo © Safran Seats)