Safran Seats fait entrer deux modèles au catalogue de l'Airbus A220

Safran Seats a annoncé que ses fauteuils Z110i et Z600 avaient intégré le catalogue SFE (Supplier-furnished equipment) de l'Airbus A220.



L'équipementier peut ainsi proposer une solution complète pour les cabines de l'ex-CSeries, en classe économique et, le cas échéant, en classe affaires.



Les Z110i et Z600 sont ainsi disponibles avec des configurations prédéfinies, pré-qualifiées et pré-certifiées pour le catalogue Airbus.



Le Z110i est un siège léger (8,4 kg), doté d'un nombre réduit de pièces et sans inclinaison dans sa version basique, destiné à équiper les classes économiques court et moyen-courrier. Le Z600 s'adresse aux mêmes types d'appareils mais propose une solution de classe affaires au poids optimisé.



(Photo © Safran Seats)