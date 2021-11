Safran remporte un contrat de maintenance avec China Eastern sur les trains de ses A330

« Flying Whales est pertinent dès qu'il y a une problématique d'infrastructure de transport et de charges volumineuses ou lourdes », Sébastien Bougon, fondateur et PDG de Flying Whales

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Sébastien Bougon, fondateur et président directeur général de Flying Whales. Alors que Flying Whales représente actuellement le savoir-faire industriel et l'innovation de ...