Safran relève ses perspectives annuelles

Pour Safran, il ne fait aucun doute que l'activité est pleinement réengagée dans un cycle de croissance. Face aux importantes commandes des derniers mois et la forte demande en pièces de rechange et activités de services, l'industriel a relevé ses perspectives pour l'exercice 2023.



Il s'attend toujours à réaliser un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros, mais son résultat opérationnel courant pourrait atteindre 3,1 milliards d'euros (contre 3 milliards initialement prévus) et son cash-flow libre pourrait dépasser les 2,7 milliards d'euros (au lieu de 2,5 milliards d'euros).



Ces prévisions sont faites sous réserve de l'absence de perturbation majeure de l'environnement économique, alors que la capacité a dépassé son niveau de 2019. Ainsi, le nombre de livraisons de LEAP devrait toujours augmenter de 50% mais le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils devrait croître de 25 % à 29 % (contre 20 % à 22 % estimés en février).



« De nombreuses nouvelles commandes ont été annoncées depuis le début de l'année et le trafic aérien des court et moyen-courriers est désormais au-dessus de son niveau de 2019, alimentant une forte demande de pièces de rechange et des activités de services. Dans cet environnement commercial dynamique, Safran est pleinement concentré sur la montée en cadence. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos engagements de livraisons malgré les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement sur l'ensemble du secteur », commente Olivier Andriès, le directeur général de Safran.



