Safran officialise des discussions avec Raytheon Technologies pour acquérir certaines de ses activités liées aux commandes de vol

Safran a confirmé le 5 juin être en discussions avec le groupe américain Raytheon Technologies pour acquérir certaines de ses activités liées aux commandes de vol.



« À la suite d'informations de presse, Safran confirme être en discussion pour l'acquisition potentielle de certaines activités de commandes de vol et d'actionnement (ATA 27) de Raytheon Technologies, dans le cadre d'un processus compétitif. À ce stade, il n'est pas possible d'évaluer la possibilité d'aboutissement de ces discussions ni de préciser les termes d'un éventuel accord » indique un court communiqué du groupe aéronautique français.



L'agence Bloomberg avait annoncé le 5 janvier dernier que Raytheon Technologies envisageait une vente de son activité liée aux commandes de vol, une opération valorisée à près d'un milliard de dollars.



Trois mois plus tard, des informations de presse annonçaient que le groupe Safran figurait parmi les candidats intéressés.



Si cette transaction devait aboutir, elle représenterait la plus importante acquisition du groupe aéronautique français depuis six ans.



Les activités chapitre ATA 27 de Raytheon Technologies sont portées par Collins Aerospace.