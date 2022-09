Safran Nacelles : Spring Airlines opte pour un contrat de service NacelleLife pour ses Airbus A320neo

(MRO Asia-Pacific) Safran Nacelles a été sélectionné par la compagnie aérienne chinoise Spring Airlines pour le support des nacelles de leurs monocouloirs de la famille A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.



Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles. La compagnie low-cost chinoise aligne près d'une trentaine d'Airbus A320neo ainsi que neuf A321neo.



« Nous sommes heureux de devenir un partenaire de Spring Airlines. Safran Nacelles est pleinement engagé pour soutenir la flotte grandissante du marché chinois avec des systèmes de nacelles performants et des solutions de service flexibles » a déclaré Alain Berger, le Directeur du Support et Services de Safran Nacelles.



Selon l'équipementier, Spring Airlines aura accès à un stock partagé de grands composants de nacelles A320neo (entrées d'air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d'échappement). Par ailleurs la compagnie aérienne chinoise bénéficiera aussi de solutions MRO - garanties OEM dans la nouvelle station de réparation de Safran Nacelles à Suzhou en Chine.



Ce nouveau centre de réparation de nacelles est désormais opérationnel, après l'obtention de la certification Part 145 de l'EASA. Une première nacelle d'un A320neo d'une compagnie chinoise est actuellement en cours d'inspection. Il disposera également des outillages qui seront nécessaires à la réparation des nacelles et des LRU du C919 de Comac (équipé de la version 1C du LEAP) lorsqu'il entrera en service.



(Photo © Airbus)