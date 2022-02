Safran Nacelles ouvre un atelier de réparation en Chine

(Singapore Airshow) Safran Nacelles a annoncé l'ouverture prochaine d'un atelier de réparation à Suzhou, en Chine. Couvrant une surface de 5 200 m², il est en cours d'aménagement et devrait être opérationnel au deuxième trimestre 2022.



Cet atelier est installé sur un complexe du groupe Safran, ce qui lui permettra de profiter de services partagés. Celui-ci est lui-même situé au sein d'une zone franche à l'ouest de Shanghai, simplifiant les processus d'importation et d'exportation de matériel.



Il sera doté des certifications CAAC et EASA dès son ouverture pour la réparation des nacelles et des inverseurs de poussée des Airbus A330ceo et des A320neo motorisés par le LEAP-1A de CFM International. La certification doit par la suite être étendue aux nacelles du C919 de COMAC. Safran Nacelles précise d'ailleurs que les équipes soutiennent déjà l'avionneur chinois pour préparer l'entrée en service du monocouloir.



Destiné à servir notamment de base de stockage pour les gros composants de nacelles (entrées d'air, inverseurs de poussée, échappement, etc.) pour la région Asie, le site abrite un atelier MRO dédié et emploie un personnel qualifié pour réparer les nacelles et les unités remplaçables en ligne (LRU), notamment spécialisé dans la réparation des aérostructures composites et métalliques. Des équipes mobiles pourront également travailler sous aile et chez les opérateurs.



Alain Berger, directeur du Support et des Services de Safran Nacelles, explique que les clients de l'équipementier « de support et services de proximité, dans les meilleurs délais, tout en réduisant les coûts de transports. Ces services vont de la préparation de l'entrée en service jusqu'au retrait de leurs appareils. »



(Photo © Safran Nacelles)