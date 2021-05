Safran Nacelles inaugure une nouvelle ligne de production

Safran Nacelles a inauguré une nouvelle ligne de production sur le site de Gonfreville-l'Orcher, en présence de Ross McInnes, président du conseil d'administration de Safran, Olivier Andriès, directeur général de Safran et Vincent Caro, président de Safran Nacelles (photo).



Dédiée à la production du corps arrière de la nacelle de l'Airbus A320neo, elle dispose de quatorze stations de montage.



Une fois ces corps arrière montés, ils sont acheminés à la ligne d'assemblage des inverseurs de poussée de la nacelle A320neo auxquels ils sont fixés.



Safran Nacelles doit produire plus de 150 corps arrière pour l'A320neo en 2021 et doublera quasiment sa capacité de production en 2022.



(Photo © Patrick Boulen / Safran)