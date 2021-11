Safran : le premier jeu d'atterrisseurs de l'Airbus A321XLR est livré

Safran Landing Systems a livré les trains d'atterrissage avant et principal du premier exemplaire de l'Airbus A321XLR (Xtra Long Range), la nouvelle variante à long rayon d'action de l'A321neo (4700 nautiques, 8700 kilomètres avec plus de 200 passagers et leurs bagages).



Le leader mondial des systèmes d'atterrissage et de freinage explique que cette livraison a été le fruit d'une étroite collaboration entre ses différentes implantations dans le monde (Vélizy, Bidos, Gloucester, Montréal, Toronto et Suzhou).



Pour rappel, les atterrisseurs de l'A321XLR sont très proches de ceux de l'A321neo, mais adaptés à l'augmentation de la masse maximale qui sera portée à 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard. L'appareil emportera en effet plus de carburant grâce à son réservoir central arrière (RCT) structural de 12 900 litres.



Le premier exemplaire de l'A321XLR est aujourd'hui en phase d'assemblage final à Finkenwerder (Hambourg). Son premier vol est attendu l'année prochaine. Les premières livraisons sont quant à elles programmées pour 2023. µ



(Photo © Safran Landing Systems)