Safran Landing Systems souffre mais ne plie pas

Safran Landing Systems a signé des contrats pour équiper plus de 210 avions de freins carbone en 2020. Safran est le leader mondial des freins carbone pour les avions commerciaux de plus de 100 passagers avec plus de 10 700 appareils ainsi équipés à la fin 2020.



Le spécialiste mondial des atterrisseurs a également signé un contrat avec une compagnie aérienne majeure pour l'entretien, la réparation et la révision de ses trains d'atterrissage.