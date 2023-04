Safran Landing Systems monte lui aussi sur l'Eurodrone

Airbus Defense and Space a également confié des travaux à Safran Landing Systems sur le programme Eurodrone. L'équipementier français sera responsable de la fourniture du système de freinage, incluant les roues et les freins.



Il assurera la conception, le développement, la qualification et la production du lot comprenant les roues et freins ainsi que les équipements hydromécaniques.



En partenariat avec Safran Electronics & Defense, il développera également le calculateur de contrôle de freinage.



Le groupe précise que ce contrat porte sur une soixantaine de lots.



Safran Electronics & Defense a également conclu un contrat avec Leonardo pour fournir le système optronique aéroporté Euroflir 610 du programme.



(Photo © Safran)