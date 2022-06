Safran investit dans la start-up Sintermat

Safran a annoncé qu'il allait participer au tour de table financier de plus de 6 millions d'euros lancé par Sintermat, aux côtés de UI Investissement, du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne par l'intermédiaire de son fonds Carvest et du fonds Definvest (géré par Bpifrance Investissement pour le compte de la Direction générale de l'armement).



Sintermat est une start-up française spécialisée dans le « procédé de frittage flash (ou SPS pour Spark Plasma Sintering) », un procédé de métallurgie des poudres qui permet de produire des pièces de grande résistance, de haute densité et de forme complexe par compaction à forte pression dans un moule chauffé. Elle est positionnée sur quatre secteurs, dont l'aéronautique-défense et l'outillage industriel.



Safran prévoit de travailler avec elles sur des applications pour des pièces stratégiques de moteurs d'avions ou d'hélicoptères, et pour certains équipements.



« Cet investissement et ce partenariat technologique vont contribuer aux travaux de Recherche et Technologie de Safran, notamment en ce qui concerne les matériaux et procédés de fabrication des pièces du moteur du futur, qui présentera une véritable rupture technologique nécessaire pour contribuer à une aviation plus durable », explique Eric Dalbiès, Directeur Groupe Stratégie, R&T et Innovation chez Safran.



