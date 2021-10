Safran inaugure officiellement sa nouvelle usine mexicaine dédiée aux galleys MaxFlex

Safran Cabin a officiellement inauguré sa nouvelle usine de Chihuahua (Mexique) le 5 octobre, en présence d'Olivier Andriès, le Directeur Général du groupe Safran.



Ce nouveau site est opérationnel depuis l'année dernière et produit des galleys modulaires pour le programme 737 MAX de Boeing (MaxFlex), des monuments de cabine disponibles dans trois formats et 94 configurations différentes.



Fruit d'un investissement de 1,8 million de dollars, cette nouvelle usine emploie 180 personnes. Ce site accueille aussi des activités liées aux systèmes de divertissement à bord et de gestion des eaux et des déchets.



Pour rappel, Safran dispose également d'une autre activité dédiée au à Chihuaha, EZ Air (société commune entre Safran et Embraer). Cette entité fournit des intérieurs complets de cabine pour les familles E-Jets E1 et E2 de l'avionneur brésilien.