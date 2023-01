Safran Helicopter Engines va soutenir les Arriel de Yellowhead Helicopters

Safran Helicopter Engines a remporté un contrat avec Yellowhead Helicopters, qui lui confie le soutien des 21 moteurs Arriel qui équipent ses flottes d'AS350 et H125.



Il s'agit d'un contrat de service à l'heure de vol qui formalise un accord MRO et de services à long terme préalable et qui sera piloté par Safran Helicopter Engines Canada, prioritairement orienté vers la clientèle d'Amérique du Nord.



« Ce contrat est le reflet de la relation solide qui s'est construite entre nos deux sociétés au fil des ans », a en effet souligné Stewart Noel, directeur exécutif de Safran Helicopter Engines Canada.



L'activité de Yellowhead Helicopters s'adresse aux domaines de l'industrie forestière, minière, pétrolière, des services publics et du tourisme.



(Photo © Safran Helicopter Engines)