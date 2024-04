Safran Helicopter Engines reste sur le soutien des moteurs RTM322 des hélicoptères Merlin de la Royal Navy

Safran Helicopter Engines a renouvelé un contrat de soutien avec l'agence Defence Equipment & Support (DE&S) du ministère de la Défense britannique concernant les moteurs RTM 322 équipant la flotte de 55 hélicoptères Merlin de la Royal Navy.



Ce contrat de support d'une durée de six ans entre en vigueur dès le mois d' avril, avec des options permettant de le prolonger jusqu'à la date de retrait du service du Merlin, prévue en 2040.



« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir le ministère de la Défense britannique et les missions de la Royal Navy. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour assurer les excellents niveaux de disponibilité de la flotte Merlin, grâce à notre modèle de soutien technique et logistique » a déclaré Cédric Goubet, le Président de Safran Helicopter Engines.



L'exécution du contrat continuera à être gérée depuis les installations de Safran Helicopter Engines à Fareham (Royaume-Uni), où se trouve l'équipe en charge de la maintenance, du support technique et du soutien logistique, en contact avec les unités opérationnelles de la Royal Navy, qui bénéficieront également de représentants sur les bases de Yeovilton et Culdrose.



(Photo © UK Ministry of Defence)