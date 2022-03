Safran Helicopter Engines lance deux nouveaux services digitaux pour faciliter la gestion de leurs moteurs d'hélicoptères

Safran Helicopter Engines a profité du salon Heli-Expo 2022 qui se tient actuellement à Dallas (Texas) pour annoncer le lancement de My Engine Dashboard et Logbook Viewer, deux nouveaux services digitaux accessibles depuis le Portail Client EngineLife et qui permettent de bénéficier d'outils facilitant la gestion quotidienne de leurs moteurs d'hélicoptères Safran.



« Le lancement de My Engine Dashboard et Logbook Viewer témoigne de notre volonté de faciliter la mise en oeuvre de nos moteurs. Ils viennent compléter notre famille de services EngineLife® pour moteurs d'hélicoptères, qui compte également le Health Monitoring, pour le suivi des paramètres de santé d'un moteur, ou bien encore Web IETP qui permet d'accéder en ligne à l'ensemble de notre documentation technique » explique Sébastien Jaulerry, Directeur du Support et des Services du motoriste.



Ainsi My Engine Dashboard est une interface de gestion dont la vision est centrée sur le moteur. Cette interface permet de consulter l'ensemble des informations disponibles sur le Portail Client EngineLife pour chaque moteur.



Quant à Logbook Viewer, comme son nom l'indique, il s'agit de la mise à disposition au format numérique des documents associés à un moteur après leur sortie d'atelier. Dès que le matériel est prêt à être expédié, ses documents de référence - tels que le livret d'un moteur ou la fiche matricule d'un module - sont mis en ligne sur le portail EngineLife, permettant au client d'anticiper les tâches administratives et réglementaires nécessaires à la remise en vol de son hélicoptère.



(Photo © Safran Helicopter Engines)