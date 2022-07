Safran finalise l'acquisition d'Orolia

Safran a annoncé qu'Orolia avait désormais intégré sa division Safran Electronics & Defense. La société compte plus de 435 collaborateurs en Europe et en Amérique du Nord, pour réaliser un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.



Des négociations exclusives en vue de cette acquisition avaient été entamées en décembre 2021 avec Eurazeo et les fondateurs de la société spécialisée dans les technologies PNT (positionnement, navigation, temps précis).



Safran souligne que ses spécialisations en horloge atomique, en serveurs de temps, en équipements de simulations et de résilience aux altérations des signaux GNSS et en balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires rendent les activités d'Orolia complémentaires aux siennes.



« L'acquisition d'Orolia fait de Safran l'un des rares industriels possédant l'ensemble des technologies PNT, associant les références de temps précises d'Orolia et les solutions éprouvées de Safran Electronics & Defense en navigation inertielle », résume Martin Sion, président de Safran Electronics & Defense.



(Photo © Safran)