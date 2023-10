Safran et Hindustan Aeronautics vont collaborer sur la production de pièces de moteurs civils

Safran Aircraft Engines et Hindustan Aeronautics (HAL) ont signé un protocole d'accord qui expose leur volonté de mettre en place un programme de coopération industrielle dans le forgeage de pièces pour les moteurs civils.



Selon ses termes, HAL produirait des pièces pour le moteur LEAP dans ses installations à Bangalore. Cela permettrait de soutenir la politique indienne du « Make in India » mais aussi de soutenir la montée en cadences attendue sur le programme.



Safran est déjà très présent en Inde au travers de trois sites de production (à Hyderabad et Bangalore), qui seront bientôt complétés par un quatrième site à Hyderabad, dédié à la maintenance du LEAP, puis un cinquième à Goa, dédié à la maintenance de moteurs d'hélicoptères (avec HAL), en 2025.



« Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec HAL, qui fait déjà partie de la Supply Chain du LEAP à travers notre usine commune de Bangalore (Safran HAL Aircraft Engines) dédiée à la production de canalisations pour les moteurs d'avions », a commenté Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines.



(Photo © Safran)