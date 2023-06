Safran envisage d'acquérir les activités aéronautiques d'Air Liquide

Safran est entré en négociation exclusive avec Air Liquide pour acquérir les activités en lien avec l'aéronautique de sa division Air Liquide Advanced Technologies. Le groupe espère pouvoir finaliser la transaction début 2024, après la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel des deux sociétés et l'obtention des autorisations réglementaires.



Les activités aéronautiques d'Air Liquide sont centrées sur les produits et systèmes d'oxygène et d'azote. Elles concernent les équipements respiratoires portables oxygène, les solutions de concentration, de stockage et de distribution d'oxygène et d'azote embarquées, ainsi que celles concernant le support au sol, et l'activité optronique. Basées à Sassenage (dans l'Isère, sur le Campus Technologies Grenoble), elles représentent un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Safran ne souhaite pas en revanche reprendre les activités cryogéniques liées à la marine de la division Advanced Technologies.



Cette acquisition, si elle se réalise, permettra de compléter la gamme de produits de Safran Aerosystems, qui possède une division Systèmes Oxygène spécialisée dans les équipements destinés à assurer la sécurité des équipages et des passagers à bord des avions civils et militaires. L'activité de génération d'oxygène lui permettra notamment de se positionner en systémier dans le domaine.



Sébastien Weber, président de Safran Aerosystems, commente : « Nous nous réjouissons de la perspective qu'offre ce projet d'accueillir les équipes technologies aéronautiques oxygène, et azote, d'Air Liquide. Nos activités et nos savoir-faire sont très complémentaires. Ensemble, nous pourrons apporter au marché des solutions toujours plus complètes et performantes ».



(Photo © Air Liquide)