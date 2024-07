Safran embarque à bord du démonstrateur X-66 de Boeing et la NASA

(Farnborough 2024) Safran Electrical & Power a été sélectionné par Boeing pour fournir le système de génération électrique du démonstrateur X-66 de la NASA. L'équipementier français assurera également le support des essais au sol et en vol.



Le système de génération électrique fourni se compose d'un générateur à fréquence variable et de son électronique de contrôle associée, intégrant les technologies les plus novatrices de Safran Electrical & Power. Ce système de génération électrique a été adapté pour être intégré directement sur le moteur GTF de Pratt & Whitney et fournira une puissance électrique supérieure à 100 kW.



« Ce système de pointe se caractérise par un poids et une efficacité inégalés, ainsi qu'une réduction des pertes hydromécaniques de l'ordre de 50 % » précise le communiqué de Safran.



Pour rappel, le démonstrateur X-66 vient succéder aux travaux du projet Transonic Truss-Braced Wing (TTBW), ex-SUGAR Volt, et entre dans une stratégie plus globale, le programme SFD (Sustainable Flight Demonstrator) qui promet de respecter les engagements du zéro émission nette de carbone d'ici 2050.



La plateforme s'appuiera sur un MD-90 modifié par Boeing à Palmdale, en Californie, avec des essais en vol programmés pour 2028 et 2029.



(Image © Boeing)