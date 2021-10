Safran confirme le renforcement de la reprise

Le groupe Safran constate que la reprise est engagée. Le taux d'utilisation des moteurs de CFM International remonte, celui des CFM56 se situant mi-octobre 31% au-dessous de ses niveaux de 2019 et celui des LEAP ayant dépassé ce niveau.



En ce qui concerne les livraisons de moteurs, elles sont conformes à la trajectoire que le groupe a fixée : les livraisons de CFM56 sont en baisse au troisième trimestre (30 contre 39 l'année dernière), tandis que celles de LEAP augmentent (226 contre 172 l'année dernière), conformément à la transition vers les monocouloirs de nouvelle génération. Safran souligne par ailleurs que, si l'activité Aircraft Interiors reste en grandes difficultés, elle a remporté deux succès aux Etats-Unis et en Asie.



D'un point de vue financier, Safran a publié un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 10,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Sur les neuf mois de l'année, il atteint 10,6 milliards d'euros, en baisse de 12,7%.



Celui-ci est entraîné par l'activité Propulsion (1,8 milliard de CA en hausse de 16,2%), qui voit une hausse de la contribution des activités de première monte sur les programmes LEAP et M88, ainsi que des services, notamment sur les pièces de rechange des CFM56.



La division Equipements aéronautiques, Défense et Aérosystèmes contribue à hauteur de 1,53 milliard d'euros (+5,1%). Le chiffre d'affaires des activités de première monte est en léger repli en raison de la baisse du volume des livraisons de trains d'atterrissage, de câblage et de distribution électrique (notamment sur 787). En revanche, les services ont augmenté de 25%.



Enfin, l'activité Aircraft Interiors enregistre 385 millions d'euros de recettes, en hausse de 7,8% par rapport au troisième trimestre de 2020. Les activités Cabin (fourniture de galleys et toilettes) sont en recul mais celles de Seats se maintiennent grâce aux sièges affaires (principalement grâce à Polaris) et les systèmes de divertissement ont profité de la reprise des livraisons. Les services ont également enregistré une forte hausse, principalement grâce aux ventes de pièces de rechange et aux activités de maintenance de Cabin.



(Photo © Cyril Abad / CAPA Pictures / Safran)