Safran annonce la certification du Patroller

A l'occasion de la présentation des résultats annuels de Safran, Olivier Andriès, le directeur général du groupe, a annoncé que le Patroller avait été certifié le 15 février par la DGA (Direction générale de l'armement). Cela permet d'intégrer ses futures opérations dans un espace aérien civil.



Le drone tactique n'attend plus que sa qualification, qui devrait suivre rapidement, pour pouvoir être utilisé par l'armée française. Elle l'a toutefois déjà vu à l'oeuvre lors d'essais menés en Finlande en 2021.



Safran se tient prêt à travailler avec le ministère des Armées pour d'éventuelles évolutions sur le système de drones tactiques. Initialement destiné à assurer des missions de renseignement (observation et reconnaissance), il peut également subir de nouveaux développements pour être fourni dans une version armée.



De même, le Patroller a été commandé à quatorze exemplaires mais, si le besoin s'en fait sentir, Safran se tient prêt à augmenter le volume de production et affirme être même capable de créer une seconde ligne d'assemblage.



