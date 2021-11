Safran Aircraft Engines et Albany International prolongent leur partenariat sur les composites

Safran Aircraft Engines a annoncé la prolongation jusqu'en 2046 de son partenariat avec Albany International. L'accord initial avait été signé en 2006.



Le motoriste souligne que cette décision souligne leur volonté de travailler ensemble sur la prochaine génération de moteurs.



Depuis 2006, les deux partenaires ont notamment créé une coentreprise spécialisée dans le développement de pièces composites de haute technologie (technologies de tissage 3D et de moulage par transfert de résine) destinées aux moteurs, trains d'atterrissage et nacelles d'avions.



Elles ont également travaillé ensemble sur le développement et la production de la structure de la soufflante du GE9X en composites 3D pour le Boeing 777X.



Par ailleurs, trois sites sont dédiés aux pièces composites 3D destinées au programme LEAP : Rochester (Etats-Unis), Commercy (France) et Querétaro (Mexique). Ils ont livré plus de 130 000 pièces de moteur.



(Photo © Safran Aircraft Engines)