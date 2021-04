Safety Line lance une nouvelle solution, OptiLevel, avec Transavia

Transavia est devenue la cliente de lancement de la dernière solution de la suite OptiFlight de Safety Line. Elle va ainsi pouvoir tester OptiLevel.



Prenant en compte les vents et les températures à différents niveaux de vol, OptiLevel peut suggérer aux pilotes un changement de niveau d'altitude pour améliorer la performance de leur appareil. Lorsque cela est possible, les équipages peuvent ainsi en présenter la demande au contrôle aérien.



Safety Line rapporte qu'une étude de la NASA montre que l'optimisation de ces niveaux de vol peut permettre une économie de 1% de carburant en croisière. Rapporté à un Boeing 737-800 officiant sur le réseau de Transavia, cela pourrait représenter une moyenne de 45 kg de carburant par vol.



Transavia est une partenaire privilégiée de Safety Line, qu'elle a soutenue dans le développement des autres solutions disponibles dans la suite OptiFlight, qu'elle utilise désormais au quotidien. En combinant les trois, la low-cost estime pouvoir économiser plus de 80 tonnes de carburant par vol, ce qui représenterait 1,6 million de tonnes par an.