SAF Aerogroup signe un contrat HCare avec Airbus Helicopters pour cinq Super Puma

SAF Aerogroup, société combinée du groupe français SAF Hélicoptères et de l'opérateur sud-africain d'hélicoptères Starlite Aviation Group depuis décembre dernier, a signé un contrat de support avec Airbus Helicopters pour 5 hélicoptères de la famille Super Puma (quatre H215 et un H225).



Le contrat a été signé par Aero Support Force, filiale de SAF Aerogroup, à l'occasion du salon European Rotors qui se tient à Cologne (Allemagne) jusqu'au 10 novembre.



Les hélicoptères sont opérés par Starlite Aviation and SAF International et seront ainsi couverts par un contrat HCare In-Service afin de bénéficier de services de disponibilité des pièces facturés à l'heure pour optimiser l'entretien et les performances de la flotte.



SAF Aerogroup, toujours via son entité Aero Support Force, a également signé un contrat pour moderniser 15 de ses hélicoptères H125 avec un système de carburant résistant aux accidents (CRFS). La flotte d'hélicoptères H125 concernée est exploitée SAF Hélicoptères et par Hélilagon (île de La Réunion).



Pour rappel, le groupe SAF a racheté le groupe sud-africain Starlite Aviation l'année dernière, devenant de fait l'un des principaux opérateurs d'hélicoptères civils au monde.