Sabena technics signe un accord PBH avec Liebherr-Aerospace sur le NAMS des ATR de la série -600

(MRO Europe 2021) Sabena technics et Liebherr-Aerospace ont signé un contrat de maintenance de dix ans de type Pay-by-the-Hour (PBH) couvrant la réparation du nouveau système de gestion de l'air (NAMS - New Air Conditioning Management System) présent sur les ATR de la série -600.



Selon les termes de cet accord, Liebherr-Aerospace prendra en charge le support produit et les services de maintenance complets pour les opérateurs de Sabena technics via un contrat back-to-back. Les services de support seront assurés dans les ateliers de Liebherr-Aerospace à Toulouse, mais aussi à Singapour et à Saline (Michigan), aux États-Unis.



Ce nouveau système de gestion du conditionnement d'air, développé et produit par Liebherr-Aerospace, est présent sur les ATR 42-600 et ATR 72-600 depuis fin 2020. Il est particulièrement fiable tout en réduisant considérablement les coûts de maintenance par rapport à l'ancien AMS fourni par Honeywell.



(De gauche à droite : Alain Colin, Directeur de Production chez Sabena technics,

Thierry Gourmanel, Directeur Commercial & Marketing EUMA de Liebherr Aerospace,

Philippe Delisle, Directeur des opérations de Sabena technics et

Pierre Soulacroup, Responsable régional des ventes chez Liebherr Aerospace. Photo © Sabena technics)