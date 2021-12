Sabena technics recrute 40 peintres aéronautiques

Sabena technics a organisé un événement dédié baptisé « 1 RDV = 1 CDI » sur son site de Toulouse dans le but de recruter une quarantaine de futurs peintres aéronautiques.



Confrontée à une pénurie de main d'oeuvre dans ce secteur, Sabena technics accueillait les peintres professionnels comme les novices motivés et leur proposait un poste en CDI. La société prendra en charge la formation de ses futurs collaborateurs.



Les postes étaient à pourvoir sur le site de Toulouse, qui réalise principalement des travaux de peinture pour les appareils neufs d'Airbus.



« Nous avons décidé de changer nos habitudes et d'agir pour faire connaitre nos métiers. Nous souhaitons partager notre passion et notre univers en accueillant nos futurs collaborateurs sur le terrain, au coeur de nos activités » indique Philippe Rochet, président du groupe Sabena technics. « Nous voulons nous inscrire dans une relation de confiance, en nous engageant immédiatement auprès des personnes intéressées par cette nouvelle aventure professionnelle ».