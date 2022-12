Sabena technics installe un système DIRCM sur un Bombardier Global 7500

Sabena technics annonce avoir livré avec succès un Bombardier Global 7500 après l'avoir équipé d'un système d'autoprotection DIRCM. Le client n'a pas été dévoilé.



La société MRO française précise qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux de modification en interne, du développement du STC EASA à l'intégration complète du système en passant par la production des kits mécaniques et électriques.

Le système DIRCM installé sous l'avion d'affaires très long-courrier était quant à lui fourni par Leonardo (Miysis DIRCM).



« Il s'agit d'une excellente opportunité pour démontrer le solide savoir-faire que nous avons acquis sur l'intégration des systèmes d'autoprotection des avions. Notre portefeuille croissant de projets montre notre capacité à concevoir, fabriquer, installer et certifier avec succès n'importe quel système SDS sur n'importe quel type d'avion avec n'importe quel équipementier » a annoncé Daniel Soltani, SVP Sales & Business Development chez Sabena technics.



Sabena technics précise aussi qu'il avait déjà participé à l'intégration de systèmes d'autoprotection sur des plateformes comme le C-130 ou des avions Boeing et Airbus gouvernementaux.



