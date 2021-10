Sabena technics embarque sur le MCO des hélicoptères Fennec de l'armée de l'Air

Sabena technics va assurer l'ensemble des prestations de maintien en condition opérationnelle (MCO) pour les quarante hélicoptères AS555 Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) ainsi que pour les trois hélicoptères du même type opérés par la DGA Essais en vol.



Ce nouveau contrat de MCO signé entre la société de maintenance indépendante française et la DMAé a une durée de 11 ans (dont un an de préparation).



« L'obtention de ce nouveau marché confirme notre volonté de renforcer durablement notre position sur le marché de la maintenance des hélicoptères militaires. Il constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement lancée en 2020, avec notamment l'intégration fructueuse de la société Sabena technics MRS dans le groupe » a annoncé Gilles Foultier, Directeur General Adjoint de Sabena technics.



Sabena technics réalisera les opérations de maintenance depuis son site sur l'Aéroport de Marseille-Provence, mais également depuis la base aérienne 115 Orange-Caritat. Cinq Fennec de l'AAE y seront d'ailleurs directement pris en charge sur site. Les prestations fournies par Sabena technics comprennent la gestion complète de la chaîne logistique, les prestations d'assistance technique et de soutien, la réalisation des visites périodiques et les grandes visites ainsi que la réalisation de tâches de gestion du maintien de navigabilité.



Sabena technics avait racheté la société Aeromecanic basée à Marignane en novembre 2020, aujourd'hui Sabena technics MRS, afin de se doter de nouvelles capacités dans la maintenance d'avions et d'hélicoptères militaires, conformément à son objectif de doubler ses moyens industriels.



Pour rappel, la DMAé avait confié le soutien des 18 hélicoptères Fennec de l'armée de Terre à Héli Dax en janvier 2019, un contrat d'une durée de 10 ans. La flotte de Fennec opérée par les forces armées françaises sera à terme remplacée par le futur Hélicoptère Interarmées Léger « Guépard », version militaire du H16, à la fin de la décennie.



(Photo © O.Ravenel / Armée de l'Air et de l'Espace)