Sabena technics augmente ses capacités de maintenance hélicoptères avec deux nouveaux hangars

Le pôle hélicoptères de Sabena technics gagne en importance. Deux nouveaux hangars ont été inaugurés le 6 octobre à Pau, qui peuvent à eux deux accueillir sept hélicoptères lourds supplémentaires.



Ces installations seront notamment affectées au maintien en condition opérationnelle (MCO) de cinq Cougar de l'ALAT (Aviation légère de l'armée de terre).



Les installations de Pau rassemblent plus de 80 collaborateurs et partagent les travaux sur hélicoptères avec celles de Toussus-le-Noble et de Marseille.



Tenant la promesse faite en mai dernier, lors de l'inauguration du hangar Boussiron à Marseille, d'augmenter ses capacités, Sabena technics renouvelle cette promesse et affirme que d'autres projets sont actuellement à l'étude en France et en Europe, pour répondre à la demande civile et gouvernementale.



(Photo © Sabena technics)