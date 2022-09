Saab décroche un contrat d'entretien et de maintenance pour les Gripens sud-africains

Saab annonce avoir obtenu contrat de soutien de la part de l'Afrique du Sud pour ses Gripen C/D.



Le contrat s'étend sur trois ans, de 2022 à 2025, et couvre les services, les réparations et la maintenance ainsi que des mises à jour mineures des systèmes de soutien et de formation du système Gripen des forces aériennes sud-africaines (SAAF). Il est évalué à un total de 333 millions de couronnes suédoises sur la période (30,4 millions d'euros).



L'Afrique du Sud est un opérateur des chasseurs Gripen C/D de Saab depuis 2008, son premier client à l'export.



Le Gripen constitue aujourd'hui l'épine dorsale de la défense aérienne sud-africaine, avec 17 monoplaces et 9 biplaces en service.