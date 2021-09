S7 Technics revisera des CFM56 et des APU Honeywell à Sheremetyevo

La filiale MRO de la compagnie S7 en dit plus sur son nouvel atelier de révision de moteur et d'APU de Moscou Sheremetyevo. S7 Technics vient en effet de dévoiler que ses installations ont été rénovées pour accueillir la maintenance des moteurs CFM56-5B et -7B de CFM International (famille Airbus A320ceo et Boeing 737NG) ainsi que des APU 131-9А/B d'Honeywell (mêmes familles d'appareils).



Les nouveaux ateliers vont occuper une superficie de totale de 14 000 mètres carrés, comprenant bancs de démontage complet des moteurs et d'inspections, stations de lavage, un entrepôt de pièces et un banc d'essai pour tester les APU après les réparations. Les capacités du nouveau centre sont annoncées à jusqu'à100 APU et jusqu'à 42 réacteurs par an.



Le nouvel atelier de révision de moteur et d'APU moscovite de S7 Technics devrait être opérationnel au premier trimestre 2022, avec la certification l'EASA Part 145 pour les groupes auxiliaires de puissance. L'activité CFM56 démarrera quant à elle à partir de mi-2022, sous agrément EASA et FAA.



Les travaux de rénovation du bâtiment de S7 Technics à Moscou Sheremetyevo avaient démarrés en juin dernier pour accueillir les nouveaux ateliers de maintenance.



(Photo © S7 Technics)