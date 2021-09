S7 confie les trains d'atterrissage de ses 737 et A320 à Revima

S7 Airlines et REVIMA ont conclu un accord pour la révision des trains d'atterrissage des familles 737-800 et A320. REVIMA Asia-Pacific a effectué une première révision de train d'atterrissage de 737-800 au cours du mois d'août.



REVIMA Asia-Pacific avait ajouté la famille 737NG de Boeing à ses capacités en avril, en plus de celles sur la famille A320 d'Airbus.



Pour rappel, le nouveau centre de maintenance thaïlandais de REVIMA occupe une surface de près de 12 000 m2. Implanté au sud de Bangkok, à proximité du principal port de Thaïlande et des aéroports de Bangkok et d'U-Tapao, il a été dimensionné pour pouvoir atteindre une capacité d'entretien de 600 jambes de trains d'atterrissage par an.



Notons par ailleurs que REVIMA accompagne déjà S7 Airlines dans la réparation de ses APUs.