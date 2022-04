S7 Airlines suspend son accord avec oneworld

S7 Airlines et oneworld ont annoncé la suspension de leur accord à compter du 19 avril. La compagnie et l'alliance évoquent la réduction de leurs relations commerciales, due aux restrictions sur les vols internationaux.



La compagnie, comme ses consoeurs russes, avait dû suspendre ses vols internationaux au début du mois de mars, notamment en raison des interdictions de vol en Europe et du risque de saisie des appareils acquis en leasing.



Ces vols ont pu reprendre vers un nombre limité de destinations (deux pour S7 Airlines) début avril, avec des appareils de fabrication russe ou appartenant en propre aux compagnies.



Aeroflot, membre de SkyTeam, pourrait se trouver dans une situation similaire et a déjà vu ses accords de partage de code avec Delta Air Lines et KLM dénoncés.