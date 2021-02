Ryanair s'attend à une perte annuelle de 850 à 950 millions d'euros

Ryanair a indiqué qu'elle avait perdu 78% de passagers au troisième trimestre de son année fiscale 2021 (8,1 millions de voyageurs).



Son chiffre d'affaires a chuté de 82% à 340 millions d'euros et sa perte nette atteint 306 millions d'euros.



La compagnie s'attend à ce que les restrictions qui ont si durement touché son activité en décembre perdurent jusqu'en avril. Elle table ainsi sur un trafic annuel compris entre 26 et 30 millions de passagers et une perte nette annuelle de 850 à 950 millions d'euros.



A la suite de la certification du Boeing 737 MAX 8 par l'EASA, elle espère que la version 737-8200 (ou 737 MAX 200) soit elle aussi certifiée dans les prochaines semaines, ce qui lui permettrait de recevoir 24 appareils avant le pic de la saison été 2021.