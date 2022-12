Ryanair s'associe à Shell pour son carburant durable d'aviation

Ryanair a signé un protocole d'accord avec Shell pour développer l'approvisionnement en carburant durable d'aviation (SAF) en Europe.



Il devrait permettre à la low-cost d'avoir accès à 360 000 tonnes de SAF entre 2025 et 2030.



La compagnie irlandaise souhaite mettre l'accent sur les aéroports qu'elle dessert, en premier lieu ceux de Dublin et Londres Stansted.



Encore peu présent sur le marché du SAF mais ayant annoncé en juin qu'il allait fortement s'impliquer dans le secteur notamment grâce au lancement d'une solution book-and-claim sécurisée par la blockchain, Shell prévoit de produire ses SAF à partir de plusieurs technologies et matières premières durables.



