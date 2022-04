Ryanair s'appuie sur Neste Holland pour intégrer 40% de SAF dans ses opérations à Amsterdam

Ryanair a conclu un partenariat avec Neste Holland afin de pouvoir intégrer 40% de carburant durable d'aviation (SAF) dans un tiers de ses vols au départ d'Amsterdam.



La low-cost irlandaise espère déjà pouvoir étendre son partenariat avec la groupe finlandais afin d'opérer 12,5% de ses vols avec du SAF d'ici 2030.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son programme Pathway to Net Zero by 2050, qui s'appuie notamment sur la modernisation de sa flotte avec le Boeing 737-8200 et la création d'un centre de recherche pour l'aviation durable en partenariat avec le Trinity College.



(Photo © Ryanair)