Ryanair rouvre sa base à Bordeaux et étend son programme de vols à Beauvais

Ryanair a annoncé qu'elle allait rouvrir sa base à Bordeaux à partir de juillet et lui affecterait deux avions. La low-cost pourra ainsi desservir 33 destinations (dont trois nouvelles), avec 88 vols par semaine.



Elle a également exposé son programme de vols à Beauvais pour cet été, d'où elle desservira 44 destinations (dont quatre nouvelles, y compris une ligne intérieure vers Marseille) avec 174 vols hebdomadaires.



A l'occasion d'une conférence de presse, Dara Brady, directeur Marketing et Digital de Ryanair, a expliqué qu'il « n'y avait rien à attendre des deux prochains mois » mais que, à partir de juin, la demande devrait repartir et les restrictions devraient pouvoir être levées. Ryanair prévoit ainsi de rétablir cet été 92% de ses capacités de l'été 2019 - alors qu'actuellement elles ne sont qu'à 5% à 10%.



Il a également annoncé la livraison des premiers Boeing 737 MAX dans les prochaines semaines. Une quinzaine d'appareils rejoindra la flotte avant l'été et ils seront vingt-quatre à la fin de l'été.



(Photo © Ryanair)