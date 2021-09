Ryanair révise à la hausse ses prévisions de croissance

Ryanair tourne le dos à l'extrême prudence dans ses prévisions. Le groupe estime que la croissance du trafic sera plus rapide que prévue durant les cinq prochaines années et a révisé ses objectifs en conséquence : il s'attend à une hausse de 50% de son trafic sur la période, au lieu de 33%.



Concrètement, cela signifie qu'il compte atteindre 225 millions de passagers transportés par an à partir de mars 2026. Il visait jusqu'à présent 200 millions.



Michael O'Leary, directeur général du groupe, explique que les premiers Boeing 737 MAX qui ont été mis en service cet été ont dépassé ses attentes et que la livraison d'autres appareils lui permettra d'ouvrir dix bases en Europe cette année. La low-cost entend ainsi saisir toutes les opportunités qui se présenteront à elle de récupérer des créneaux aéroportuaires laissés vacants par ses concurrentes, alors que la tendance est à la réduction des flottes.



« La pandémie de covid-19 a porté un coup sans précédent aux secteurs de l'aviation et du tourisme en Europe. Ryanair a profité de cette crise pour augmenter considérablement ses commandes d'avions, pour développer ses partenariats avec les aéroports et pour réduire ses coûts d'exploitation afin de pouvoir proposer des tarifs encore plus bas à ses clients. Ainsi, avec nos partenaires aéroportuaires, nous pourrons nous remettre de la pandémie et assurer une croissance plus forte que prévu du trafic et de l'emploi au cours des cinq prochaines années. »



