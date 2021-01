Ryanair révise à la baisse ses prévisions pour son année fiscale 2020-2021

Au vu des nouveaux couvre-feux décrétés au Royaume-Uni, en Irlande et le renforcement des mesures dans différents pays européens, Ryanair va réduire drastiquement son programme de vols pour les trois prochains mois.



La low-cost s'attend à un trafic inférieur à 1,25 million de passagers en janvier, voire à seulement 500 000 passagers en février et en mars.



« Ryanair réduira considérablement son programme de vols à partir du jeudi 21 janvier, ce qui aura pour conséquence que peu de vols, voire aucun, seront effectués de/vers l'Irlande ou le Royaume-Uni à partir de la fin janvier jusqu'à ce que ces restrictions draconiennes soient levées », indique-t-elle dans un communiqué.



En conséquence, la compagnie estime désormais qu'elle ne transportera qu'entre 26 et 30 millions de passagers sur l'année, se montrant plus pessimiste qu'auparavant lorsqu'elle tablait sur moins de 35 millions de passagers. Cette décision ne devrait pas avoir d'impact sur sa perte annuelle puisque les vols annulés auraient autrement opéré à perte.



(Photo © Ryanair)