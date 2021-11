Ryanair redresse la barre au premier semestre

La stratégie de Ryanair de stimuler le marché par les prix semble porter ses fruits. La low-cost irlandaise a réussi à réduire fortement sa perte au premier semestre 2021 (d'avril à septembre 2021), de 411 à 48 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 83% à 2,15 milliards d'euros.



Si le premier trimestre a été bien moins sinistré que l'année dernière (où la flotte était clouée au sol), il est resté très dur et c'est le deuxième trimestre, notamment à partir du mois de juillet (après le déploiement de la vaccination, l'assouplissement des restrictions en Europe et la mise en place du certificat covid européen), qui a permis à la compagnie de reprendre des couleurs.



Les réservations étaient principalement de dernière minute et la remontée du trafic a demandé une stimulation par les prix (le coupon a baissé de 30% par rapport à l'année dernière, partiellement compensé par une hausse des recettes auxiliaires), surtout au Royaume-Uni. Ainsi, Ryanair a pu transporter 39,1 millions de passagers (contre 17,1 millions en 2020). Pour le second semestre, les réservations sont en augmentation sur la seconde quinzaine d'octobre et la période des fêtes de fin d'année. La tendance devrait se poursuivre à Pâques et pour l'été 2022.



La priorité de Ryanair est de reconstituer son remplissage puis dans un deuxième temps d'améliorer ses yields (au second semestre). Elle reste toutefois prudente pour l'hiver car les prix devraient rester très bas et ses coûts de carburant devraient augmenter.



Enfin, la low-cost s'est déclarée très satisfaite de ses Boeing 737 MAX, dont « les performances ont dépassé [ses] attentes ».



