Ryanair recrute 100 membres d'équipage de cabine en France

Ryanair lance une campagne de recrutement en France en vue d'intégrer plus d'une centaine de membres d'équipage de cabine pour ses bases de Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais et Toulouse.



Deux événements sont organisés dans ce but au début du mois de juillet, l'un à Beauvais (à l'hôtel Mercure Beauvais Centre Cathédrale) le 5 juillet, l'autre à Bordeaux (Grand Hôtel Français) le 12 juillet.



Ils présenteront le quotidien d'un membre d'équipage de cabine, les avantages de ce métier et les possibilités d'évolution.



« Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux membres du personnel de cabine à bord avant l'hiver 2023 et l'été 2024, alors que Ryanair continue de se développer pour transporter 300 millions de passagers d'ici 2034 », a commenté Darrell Hughes, directeur des Ressources Humaines de Ryanair.



(Photo © Ryanair)