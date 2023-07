Ryanair prête à baser 30 avions en Ukraine après la guerre

La direction de Ryanair a rencontré Oleksandr Kubrakov, vice-Premier ministre pour la restauration de l'Ukraine et ministre de l'Infrastructure, à Kiev. Après avoir visité l'aéroport de Boryspil, le PDG du groupe, Michael O'Leary, a affirmé que la compagnie irlandaise était prête à réinstaurer des liaisons aériennes vers le pays dans un délai de deux mois après que la guerre sera terminée et que l'EASA aura jugé que les vols sont sûrs.



L'objectif affiché de la low-cost serait de baser jusqu'à trente Boeing 737 MAX dans les trois principaux aéroports ukrainiens lorsqu'ils seront de nouveau opérationnels et proposer des vols internationaux et intérieurs.



« Ryanair était la deuxième compagnie aérienne d'Ukraine avant l'invasion illégale des Russes en février 2022. Une fois que le ciel ukrainien sera rouvert à l'aviation commerciale, Ryanair reviendra en Ukraine pour relier les principaux aéroports ukrainiens à plus de 20 capitales de l'Union Européenne. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement ukrainien pour reconstruire l'aviation, l'industrie et l'économie de l'Ukraine. Le moyen le plus rapide sera le transport aérien à bas prix. Ryanair a l'intention d'investir massivement et de mener cette reprise de l'aviation », promet Michael O'Leary.



(La direction de Ryanair visitant les installations de l'aéroport de Boryspil (près de Kiev). Photo © Ryanair)