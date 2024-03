Selon la section Ryanair du SNPNC-FO (Syndicat national du personnel navigant commercial), La low-cost irlandaise et l'aéroport de Bordeaux seraient engagés dans un différend commercial menaçant la pérennité de la base Ryanair sur place.



Le syndicat s'inquiète de la situation qui met en danger 120 emplois et demande aux autorités d'intervenir et de servir de médiateur pour trouver une solution.