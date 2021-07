Ryanair perd 273 millions d'euros au premier trimestre

Ryanair a enregistré une perte de 273 millions d'euros au premier trimestre, creusée de 47% par rapport au premier trimestre 2020. En revanche, son chiffre d'affaires a triplé, à 371 millions d'euros, sous l'effet de l'augmentation des passagers : ils ont été 8,1 millions à monter à bord de ses avions, contre 500 000 à la même période l'année dernière.



La low-cost souligne que le trimestre avait mal démarré, avec l'absence de voyage à Pâques et un assouplissement tardif des restrictions de voyage en Europe. Les incertitudes pesant autour des green lists et la grande prudence du gouvernement irlandais ont maintenu la tendance aux réservations tardives et les tarifs bas.



Les récentes semaines ont toutefois vu un rebond des réservations, avec la sortie du certificat covid européen et l'assouplissement des restrictions au Royaume-Uni. Ryanair s'attend à ce que son trafic augmente de 5 millions de passagers en juin à 9 millions en juillet et 10 millions en août, mais ses tarifs resteront bien au-dessous de ceux de 2019 pour stimuler le trafic et retrouver ses coefficients de remplissage.



La compagnie explique n'avoir aucune visibilité sur ses résultats financiers pour l'année fiscale 2022 (débutée le 1er avril 2021) mais espère enregistrer une faible perte ou un résultat à l'équilibre. Elle a toutefois resserré ses prévisions de trafic à entre 90 et 100 millions de passagers (au lieu de 80 à 120 millions de passagers), si aucune rechute n'intervient dans le cours de la pandémie. Elle s'attend enfin à un retour de ses taux de croissance à un niveau équivalent à 2019 durant l'été 2022.



(Photo © Ryanair)